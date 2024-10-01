Новий генсек НАТО відповів, чи турбує його вплив виборів у США на Україну

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента США на єдність Альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати Україну.

Про це Рютте сказав перед церемонією прийняття повноважень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, пише "Європейська правда".

Рютте, який у вівторок офіційно стане новим генсеком НАТО, сказав, що "не хвилюється" з приводу результатів листопадових виборів у Сполучених Штатах.

"Я дуже добре знаю обох кандидатів. Я чотири роки працював із Дональдом Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше (на оборону), і він досягнув (цього). Тому що на цей момент насправді ми перебуваємо на значно вищому рівні витрат, ніж коли він обійняв посаду на початку 2017 року", – зазначив Марк Рютте.

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Він додав, що Трамп також тиснув на Альянс щодо Китаю, і Рютте вважає, що він мав рацію.

"Камала Гарріс, звичайно, має фантастичний послужний список на посаді віцепрезидента. Вона лідерка, яку дуже поважають. Тож я буду здатний працювати з обома", – сказав Рютте.

Він також відзначив у контексті наступного лідера Сполучених Штатів, що зараз слід дочекатись результатів виборів.

Рютте також заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Столтенберг зі свого боку заявив, що з нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках.

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