Новий генсек НАТО Марк Рютте оголосив Україну своїм пріоритетом

Марк Рютте, який у вівторок офіційно стане новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Про це Рютте сказав перед церемонією прийняття повноважень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, пише "Європейська правда".

Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", – сказав Рютте. Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів.

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Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.

"Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону", – наголосив Рютте.

Він також зазначив, що, як і Столтенберг, буде розбудовувати альянси НАТО із партнерами по всьому світу.

"Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", – сказав Рютте.

Столтенберг зі свого боку заявив, що із нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.

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