ЗМІ: У Греції потонули дві українські туристки
На грецькому острові Корфу витягли з моря тіла двох жінок, які загинули у несприятливій для купання зоні, попередньо йдеться про двох українок.
Про це повідомив суспільний мовник Греції EPT, передає "Європейська правда".
Грецькі рятувальники на острові Корфу витягли з моря двох мертвих жінок. За попередньою інформацією, це туристки з України – мати і дочка, віком 52 та 32 роки.
Щоб витягти тіла загиблих, була розгорнута спільна операція берегової охорони та пожежної бригади. Жінок знайшли у місті Сідарі на острові Корфу, зазначило видання.
За інформацією, яку передали виданню, загиблі відпочивали в прибережній зоні "Апотріпіті" в Сідарі. Жінки пішли купатися попри несприятливі погодні умови, зокрема штормовий вітер з півночі.
Жінок ідентифікували за готельним браслетом на зап'ястку. Як розповіли журналістам працівники готелю, ця родина була постійними гостями – вони відвідували Корфу щороку.
Нещодавно грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря.
У серпні повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.