ЗМІ: У Греції потонули дві українські туристки

На грецькому острові Корфу витягли з моря тіла двох жінок, які загинули у несприятливій для купання зоні, попередньо йдеться про двох українок.

Про це повідомив суспільний мовник Греції EPT, передає "Європейська правда".

Грецькі рятувальники на острові Корфу витягли з моря двох мертвих жінок. За попередньою інформацією, це туристки з України – мати і дочка, віком 52 та 32 роки.

Щоб витягти тіла загиблих, була розгорнута спільна операція берегової охорони та пожежної бригади. Жінок знайшли у місті Сідарі на острові Корфу, зазначило видання.

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За інформацією, яку передали виданню, загиблі відпочивали в прибережній зоні "Апотріпіті" в Сідарі. Жінки пішли купатися попри несприятливі погодні умови, зокрема штормовий вітер з півночі.

Жінок ідентифікували за готельним браслетом на зап'ястку. Як розповіли журналістам працівники готелю, ця родина була постійними гостями – вони відвідували Корфу щороку.

Нещодавно грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря.

У серпні повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.