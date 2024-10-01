СМИ: В Греции утонули две украинские туристки

На греческом острове Корфу вытащили из моря двух женщин, которые погибли в неблагоприятной для купания зоне, предварительно речь идет о двух украинках.

Об этом сообщил общественный вещатель Греции EPT, передает "Европейская правда".

Греческие спасатели на острове Корфу вытащили из моря тела двух мертвых женщин. По предварительной информации, это туристки из Украины – мать и дочь, возрастом 52 и 32 года.

Чтобы достать тела погибших, была развернута совместная операция береговой охраны и пожарной бригады. Их нашли в городе Сидари на острове Корфу, отметило издание.

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По информации, которую передали изданию, погибшие отдыхали в прибрежной зоне "Апотрипити" в Сидари. Женщины пошли купаться, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в частности штормовой ветер.

Женщин идентифицировали по гостиничному браслету на запястье. Как рассказали журналистам работники отеля, эта семья была постоянными гостями – они посещали Корфу ежегодно.

Недавно греческая береговая охрана нашла тело женщины и спасла 15 мигрантов из моря после того, как их лодка перевернулась возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.

В августе сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, пытавшихся добраться до страны через море на небольших лодках.