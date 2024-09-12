У польському Щецині через старий боєприпас евакуювали дев'ять будинків

У польському місті Щецин, що неподалік кордону з Німеччиною, через знайдену бомбу часів Другої світової війни перекрили низку вулиць та евакуювали мешканців дев’яти будинків.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Небезпечну знахідку виявили на будмайданчику у середу 11 вересня, поблизу житлового комплексу "Нова Цукровня" на околиці міста.

Знешкодження бомби здійснюватимуть вранці 12 вересня, у зв’язку з чим з 9:00 багато довколишніх вулиць будуть повністю закриті для руху.

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Мешканці 9 будинків на вулиці Євгеніуша Квятковського повинні виїхати з району до вказаного часу, для них забезпечили спеціальний автобус.

Нагадаємо, раніше цього тижня через нерозірваний артснаряд евакуювали понад 200 людей у Познані.

Минулого тижня через старі снаряди закривали школу у містечку поблизу французького Бордо.

У Чехії в серпні проводили масштабну операцію через знайдену на території заводу авіабомбу.