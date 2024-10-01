В Нидерландах эвакуировали десяток домов и остановили поезда из-за бомбы времен Второй мировой

Возле города Утрехт в центре Нидерландов из-за неразорвавшейся британской бомбы времен Второй мировой войны пришлось эвакуировать жителей и останавливать движение на железной дороге.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Бомбу обнаружили еще в июле в городке Бунник возле деревообрабатывающего предприятия благодаря историку Хенку Блоку, который работал с дневниками свидетелей боев и видел там подробные описания, как союзники интенсивно бомбили стратегическую местность вдоль железной дороги в этом районе.

Блок понял, что вокруг и под деревообрабатывающим предприятием до сих пор могут оставаться неразорвавшиеся бомбы и это может при определенных обстоятельствах привести к трагедии, и сообщил о своих подозрениях руководству лесопилки. Там серьезно отнеслись к его предупреждению и заказали обследование территории, во время которого действительно обнаружили 500-килограммовую британскую бомбу.

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Из бомбы изымут взрывной механизм, после чего перевезут на военный полигон для контролируемого подрыва.

Во вторник, на когда запланировали работы, вокруг места находки эвакуировали 15 домов. Также в эти часы остановили движение на железнодорожной ветке между Утрехтом и соседним городком Дриберген.

Район находки будет огражден ориентировочно до 20 часов вечера.

В сентябре в польском Щецине, недалеко от границы с Германией, из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны перекрыли ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов.

В Чехии в августе проводили масштабную операцию из-за найденной на территории завода авиабомбы.