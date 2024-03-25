США та Британія оголосили про санкції через пов'язані з Китаєм хакерські атаки

Уряди США та Великої Британії оголосили про запровадження санкцій проти компанії та двох осіб, пов'язаних з урядом Китаю, через низку кібератак на британську ЦВК та законодавців в обох країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами посадовців США та Великої Британії, підсанкційні особи несуть відповідальність за злам, який дозволив отримати доступ до інформації про десятки мільйонів британських виборців, а також за кібершпигунство, спрямоване проти законодавців, які відкрито заявляли про загрозу з боку КНР.

Британське міністерство закордонних справ заявило, що злам виборчих реєстрів "не вплинув на виборчі процеси та права або доступ до демократичного процесу будь-якої особи, а також не вплинув на виборчу реєстрацію".

Водночас міністерство фінансів США зазначило, що запровадило санкції проти компанії Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company Ltd., яку воно називає підставною компанією міністерства держбезпеки Китаю, що "слугувала прикриттям для численних зловмисних кібероперацій".

Відомство вказало, що двоє громадян Китаю Чжао Гуанцзун і Ні Гаобін пов'язані з уханьською компанією та причетні до кібероперацій, які були спрямовані проти критично важливих секторів інфраструктури Сполучених Штатів, що "безпосередньо загрожує нацбезпеці США".

Окремо відповідальні за кібербезпеку британські посадовці заявили, що пов'язані з китайським урядом хакери "проводили розвідувальну діяльність" у 2021 році проти британських парламентарів, які критично ставляться до Пекіна. Вони заявили, що жоден акаунт законодавців не був успішно скомпрометований.

Троє законодавців, включаючи колишнього лідера консерваторів Ієна Дункана Сміта, заявили журналістам у понеділок, що протягом певного часу вони "зазнавали переслідувань та спроб злому з боку Китаю".

Дункан Сміт розповів, що в одному з випадків хакери, які видавали себе за нього, використовували фальшиві адреси електронної пошти, щоб писати його контактам.

Раніше Велика Британія заявила, що зловмисники, які у минулому здійснили кібератаку на британську ЦВК та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців, пов’язані з Китаєм.

Атака на виборчу комісію відбулася в серпні 2021 року, але про неї стало відомо лише минулого року. Вважається, що кілька депутатів, які критично ставилися до Пекіна, також стали мішенню кібератаки.

Перед цим губернатори штатів у США отримали попередження від федерального уряду про можливість серйозних кібератак іноземних хакерських груп на системи водопостачання і водовідведення по всій території країни.