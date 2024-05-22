Німецькі ультраправі покарали свого топкандидата на виборах до Європарламенту

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") затвердила покарання для свого головного кандидата на виборах до Європарламенту Максиміліана Кра через серію скандалів довкола нього.

Про це стало відомо німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, федеральний виконавчий комітет "АдН" вирішив заборонити Кра з'являтися на публічних заходах партії напередодні виборів у червні. Заборона стосується всіх заходів передвиборчої кампанії "АдН" та інших заходів на федеральному рівні.

За інформацією видання, Кра вдалося запобігти виключенню з федерального виконавчого комітету, яке також було заплановано на сьогодні. Він сам запропонував піти у відставку.

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"Я визнаю, що мої фактичні заяви використовуються як привід для того, щоб завдати шкоди нашій партії. Останнє, що нам зараз потрібно, це – дебати про мене. "АдН" має зберегти свою єдність. З цієї причини я тепер відмовляюся від будь-яких подальших виступів у виборчій кампанії та залишаю посаду члена федерального виконавчого комітету", – заявив Кра.

Протягом багатьох тижнів керівництво партії уникало зайняття чіткої позиції щодо Кра незалежно від того, як би він себе не поводив.

Нещодавно в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Кра переоцінив злочини гітлерівської організації СС. Він назвав той факт, що члени СС були злочинцями, "помилковим узагальненням".

У відповідь на це французька партія "Національне об'єднання" заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з "АдН" в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.

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