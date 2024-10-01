Британська розвідка: Зачистка Вовчанського заводу допоможе подальшому наступу ЗСУ

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола Вовчанського агрегатного заводу, який нещодавно був зачищений українськими силами від російських окупантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому британським Міноборони.

У ньому йдеться, що українські війська зачистили завод від окупантів наприкінці вересня.

Цей завод слугував опорним пунктом для російських окупаційних військ, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

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"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області", – зазначили у розвідці.

У відомстві припускають, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста з метою відтіснення російських сухопутних військ до українсько-російського кордону.

Запеклі бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, коли російські окупаційні війська розпочали наступальну операцію в Харківській області.

Розвідка підкреслює, що Росія відволікла сили з району Вовчанська для підтримки своїх сил у Курській області, де Україна із серпня проводить наступальні операції.

Це майже напевно призвело до зниження можливостей російських сухопутних військ у районі Вовчанська, констатували у відомстві.

Раніше в британській розвідці констатували, що ураження велетенського російського складу боєприпасів у Торопці позначиться на операціях російських сил, зокрема в Курській області.

Нещодавно у відомстві зазначали, що удари України по об'єктах у російських Тихорецьку і Торопці майже напевно призведуть до мінімум короткострокових перебоїв у постачанні російської армії.