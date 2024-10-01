Британская разведка: Зачистка Волчанского завода поможет дальнейшему наступлению ВСУ
Разведка Великобритании проанализировала ситуацию вокруг Волчанского агрегатного завода, который недавно был зачищен украинскими силами от российских оккупантов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре, опубликованном британским Минобороны.
В нем говорится, что украинские войска зачистили завод от оккупантов в конце сентября.
Этот завод служил опорным пунктом для российских оккупационных войск, позволяя проводить тактические операции на реке Волчья.
"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области", – отметили в разведке.
В ведомстве предполагают, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города с целью оттеснения российских сухопутных войск к украинско-российской границе.
Ожесточенные бои за Волчанск продолжаются с мая 2024 года, когда российские оккупационные войска начали наступательную операцию в Харьковской области.
Разведка подчеркивает, что Россия отвлекла силы из района Волчанска для поддержки своих сил в Курской области, где Украина с августа проводит наступательные операции.
Это почти наверняка привело к снижению возможностей российских сухопутных войск в районе Волчанска, констатировали в ведомстве.
Ранее в британской разведке констатировали, что поражение огромного российского склада боеприпасов в Торопце скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.
Недавно в ведомстве отмечали, что удары Украины по объектам в российских Тихорецке и Торопце почти наверняка приведут к минимум краткосрочным перебоям в снабжении российской армии.