Глава МЗС Британії закликав до політичного, а не військового рішення ситуації в Лівані

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі переконаний, що має бути політичне, а не військове рішення ситуації щодо Лівану.

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Леммі попередив, що ситуація в Лівані може стати "набагато, набагато небезпечнішою", і додав, що шлях вперед – "це політичне, а не військове рішення".

Він також закликав громадян Великої Британії залишити Ліван.

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"Наша позиція залишається незмінною. Поговоривши з нашими американськими колегами та іншими союзниками, ми закликаємо до негайного припинення вогню. Нам потрібне дипломатичне вирішення проблем в Лівані, щоб ізраїльтяни могли повернутися до своїх домівок на півночі Ізраїлю, а ліванці – до своїх домівок на півдні Лівану", – сказав очільник британського МЗС.

Він додав, що Британія продовжить консультації з Ізраїлем та іншими країнами Близького Сходу.

"Наразі ніхто з нас не хоче бачити регіональної ескалації", – констатував Леммі.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".