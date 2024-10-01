Країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван: Їдьте, поки ще можете

Європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".

Про це написало видання Politico, яке зібрало заяви послів та очільників міністерств закордонних справ країн, передає "Європейська правда".

Посол Нідерландів у Лівані Франк Моллен заявив, що залишатися в країні небезпечно і рекомендував громадянам виїхати, поки це ще можливо.

"Їдьте, поки ще можете", – заявив він.

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Він додав, що поки що Нідерланди не організовуватимуть евакуаційний рейс, оскільки це вважатиметься "крайнім заходом", до якого "вдаються лише тоді, коли дійсно не можуть зробити нічого іншого".

Крім того, на середу уряд Британії зафрахтував перший евакуаційний рейс з Лівану.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підкреслив, що ситуація в Лівані може "швидко погіршитися".

"Життєво важливо, щоб ви виїхали зараз, оскільки подальша евакуація може бути не гарантована", – наголосив він.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що направило до Бейрута спеціальний військовий літак "для підтримки від'їзду колег і членів їхніх сімей", а також членів німецьких організацій-партнерів.

"Німецькі громадяни, які перебувають в особливо небезпечному становищі за станом здоров'я, також будуть вивезені", – йдеться в заяві відомства.

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні закликав італійських громадян покинути Ліван, "скориставшись комерційними рейсами з Бейрута до Мілана або Рима".

"У цей момент добре покинути країну, тому що ситуація дійсно складна, тривають бойові дії. Тому, для максимальної гарантії, добре, щоб італійські громадяни виїхали", – сказав він.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

До цього, за даними ЗМІ, топ-посадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Раніше неофіційно стало відомо, що Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується "Хезболла".