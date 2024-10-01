Politico: У Білому домі "тихо" підтримали операцію Ізраїлю проти "Хезболли"

Топпосадовці у Білому домі у приватному порядку повідомили Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Американські посадовці висловили таку підтримку попри те, що адміністрація Байдена останніми тижнями публічно закликала ізраїльський уряд скоротити свої удари.

Радник президента США Амос Хохштайн і координатор Білого дому на Близькому Сході Бретт Макгерк повідомили топпосадовцям в Ізраїлі в останні тижні, що США погодилися з широкою стратегією прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо перенесення військового фокусу Ізраїлю на північ проти "Хезболли".

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Мета таких дій – переконати угруповання взяти участь у дипломатичних переговорах з метою припинення конфлікту, розповіли посадовці в інтерв'ю виданню.

В середині вересня під час телефонних розмов і зустрічей ізраїльські офіційні особи в загальних рисах говорили про те, що їхні військові готуються до передислокації. Вони не повідомляли подробиць.

Хохштайн і Макгерк передали своїм ізраїльським колегам, що, хоча вони все ще закликають до обережного підходу, час для такого кроку, ймовірно, є сприятливим, особливо після того, як "Хезболла" значно погіршила свої позиції за кілька місяців до цього.

Хоча "Хезболла" вже давно заявляла, що буде взаємодіяти з Ізраїлем лише за умови припинення вогню з бойовиками ХАМАС, американські оцінки на той момент вказували на те, що ХАМАС навряд чи погодиться на угоду про припинення вогню найближчим часом. А це означало, що настав час зосередитися лише на "Хезболлі".

Утім, це рішення породило розбіжності в уряді США, викликавши опозицію з боку людей в Пентагоні, Державному департаменті та розвідувальній спільноті.

Ті вважали, що крок Ізраїлю проти підтримуваного Іраном угруповання може втягнути американські війська у ще один близькосхідний конфлікт.

1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану проти "Хезболли".

Раніше неофіційно стало відомо, що Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується "Хезболла".

Президент США Джо Байден заявляв, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.