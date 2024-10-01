Глава МИД Британии призвал к политическому, а не военному решению ситуации в Ливане

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми убежден, что должно быть политическое, а не военное решение ситуации по Ливану.

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Лэмми предупредил, что ситуация в Ливане может стать "гораздо опаснее", и добавил, что путь вперед – "это политическое, а не военное решение".

Он также призвал граждан Великобритании покинуть Ливан.

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"Наша позиция остается неизменной. Поговорив с нашими американскими коллегами и другими союзниками, мы призываем к немедленному прекращению огня. Нам нужно дипломатическое решение проблем в Ливане, чтобы израильтяне могли вернуться в свои дома на севере Израиля, а ливанцы – в свои дома на юге Ливана", – сказал глава британского МИД.

Он добавил, что Великобритания продолжит консультации с Израилем и другими странами Ближнего Востока.

"Сейчас никто из нас не хочет видеть региональной эскалации", – констатировал Лэмми.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".