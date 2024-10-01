Німецький бізнес бачить в Україні прогрес у боротьбі з корупцією

Попри війну Росії проти України, німецькі бізнесмени й керівники компаній виявляють дедалі більше бажання приїздити до України, а також бачать помітний прогрес у боротьбі з корупцією.

На це вказують результати проведеного нещодавно опитування Східного комітету німецької економіки, в якому взяли участь близько 70 німецьких компаній, зацікавлених у веденні бізнесу в Україні, передає "Європейська правда".

Як показало опитування, співробітники 28 німецьких компаній вже відвідали Україну один чи більше разів з початку повномасштабного вторгнення або знову перебувають там.

Ще 24 компанії серйозно обдумують, що в найближчому майбутньому вони або їхні представники вперше з початку вторгнення відвідають Україну.

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Найбільшу зацікавленість німецькі бізнесмени виявляють до Києва, який згадується 25 разів, а також західних регіонів поблизу Львова (15 згадок). За ним слідують південні регіони навколо Одеси й Миколаєва (сім згадок).

Подекуди німецькі компанії не виключають і поїздок до інших великих міст – Дніпра та Харкова (по дві згадки), попри те, що ті розташовані ближче до фронту й частіше зазнають ударів з боку РФ.

Як показало опитування, лише 16 з 68 опитаних компаній відмовляються від поїздок їхнього персоналу чи керівництва за нинішніх умов.

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс зазначив, що попри застереження щодо поїздок, які й досі публікує німецький уряд, спостерігається помітне зростання готовності бізнесу приїздити до України.

Нинішнє зростання готовності німецького бізнесу приїздити до України збільшує можливості для нових проєктів, визнають у Комітеті.

Як показало опитування, більш позитивною є картина, коли мова йде про питання корупції та верховенства права, які називали головними перешкодами для економічної активності в Україні до 2022 року.

27 компаній підтверджують, що українська влада помітно покращила верховенство права з початку війни у ​​2022 році, лише п’ять компаній спостерігають негативну динаміку, а 33 компанії не бачать ні прогресу, ні регресу.

"Результат показує, що довіру до українського верховенства права потрібно продовжувати зміцнювати. Однак вжиті заходи вказують на правильний напрямок", – зазначив Гармс.

Водночас лише 15 з опитаних компаній заявили, що інвестиційний клімат в Україні помітно покращився з початку 2024 року, 42 не помітили суттєвих змін, тоді як 11 спостерігали погіршення.

Як відомо, у червні Єврокомісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням ЄС, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.