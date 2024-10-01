Немецкий бизнес видит в Украине прогресс в борьбе с коррупцией

Несмотря на войну России против Украины, немецкие бизнесмены и руководители компаний проявляют все большее желание приезжать в Украину, а также видят заметный прогресс в борьбе с коррупцией.

На это указывают результаты проведенного недавно опроса Восточного комитета немецкой экономики, в котором приняли участие около 70 немецких компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Украине, передает "Европейская правда".

Как показал опрос, сотрудники 28 немецких компаний уже посетили Украину один или более раз с начала полномасштабного вторжения или снова находятся там.

Еще 24 компании серьезно обдумывают, что в ближайшем будущем они или их представители впервые с начала вторжения посетят Украину.

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Наибольший интерес немецкие бизнесмены проявляют к Киеву, который упоминается 25 раз, а также западным регионам возле Львова (15 упоминаний). За ним следуют южные регионы вокруг Одессы и Николаева (семь упоминаний).

Иногда немецкие компании не исключают и поездок в другие крупные города – Днепр и Харьков (по два упоминания), несмотря на то, что те расположены ближе к фронту и чаще подвергаются ударам со стороны РФ.

Как показал опрос, только 16 из 68 опрошенных компаний отказываются от поездок их персонала или руководства в нынешних условиях.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отметил, что несмотря на предостережения по поводу поездок, которые до сих пор публикует немецкое правительство, наблюдается заметный рост готовности бизнеса приезжать в Украину.

Нынешний рост готовности представителей немецкого бизнеса приезжать в Украину увеличивает возможности для новых проектов, признают в Комитете.

Как показал опрос, более позитивной является картина, когда речь идет о вопросах коррупции и верховенства права, которые называли главными препятствиями для экономической активности в Украине до 2022 года.

27 компаний подтверждают, что украинская власть заметно улучшила состояние верховенства права с начала войны в 2022 году, только пять компаний наблюдают негативную динамику, а 33 компании не видят ни прогресса, ни регресса.

"Результат показывает, что доверие к украинскому верховенству права нужно продолжать укреплять. Однако принятые меры указывают на правильное направление", – отметил Хармс.

В то же время только 15 из опрошенных компаний заявили, что инвестиционный климат в Украине заметно улучшился с начала 2024 года, 42 не заметили существенных изменений, тогда как 11 наблюдали ухудшение.

Как известно, в июне Еврокомиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием ЕС, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.