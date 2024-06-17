ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility

Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

На рішення Єврокомісії від 12 червня, опубліковане в понеділок, звернуло увагу агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Ревізійна рада Ukraine Facility, як зазначається в рішенні, оцінює системи, які Україна має для запобігання, усунення, повідомлення та ефективного розгляду, розслідування й судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і будь-яких інших порушень щодо будь-яких витрат.

Орган діятиме до 30 червня 2028 року та складатиметься з трьох членів, призначених Єврокомісією з-поміж громадян країн ЄС із підтвердженим досвідом роботи у сфері аудиту чи фінансового моніторингу терміном на два роки.

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Ревізійна рада буде діяти в Брюсселі, але має щонайменше шість разів на рік відвідувати Україну. Кожні три місяці вона готуватиме звіт із рекомендаціями для Україні щодо вдосконалення системи управління та контролю за фінансуванням у межах Ukraine Facility.

"Інформацію, яку рада отримала або про яку їй стало відомо, про будь-які виявлені випадки або серйозні побоювання щодо неефективного управління витратами, що фінансуються в рамках Ukraine Facility, має бути негайно передано Комісії", – ідеться в документі.

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого Ukraine Facility Plan, який визначає зобов’язання з реформ на період до 2027 року, 6 червня.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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