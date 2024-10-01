Франція відправляє вертольотоносець до берегів Лівану

Франція відправляє до берегів Лівану десантний вертольотоносець із бойовою групою на випадок, якщо знадобиться евакуація французьких громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними французького Генштабу, корабель ВМС країни вирушив у понеділок для попереднього розміщення біля узбережжя Лівану як "запобіжний захід".

Французький десантний вертольотоносець, якому знадобиться "від 5 до 6 днів", щоб дістатися з порту Тулон у східне Середземномор'я, оснащений гелікоптерами та "бортовою бойовою групою", яку можна мобілізувати на випадок необхідності евакуації французьких громадян, якщо таке рішення ухвалять.

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"Ми посилюємо наші ресурси, щоб впоратися з погіршенням ситуації", – повідомив AFP старший офіцер французьких збройних сил.

За його словами, на даному етапі "не йдеться про евакуацію громадян".

Франція має три десантні вертольотоносці: Mistral, Dixmude і Tonnerre. Який саме вирушить до берегів Лівану, не уточнюється.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".