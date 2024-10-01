Франция отправляет вертолетоносец к берегам Ливана

Франция отправляет к берегам Ливана десантный вертолетоносец с боевой группой на случай, если понадобится эвакуация французских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным французского Генштаба, корабль ВМС страны отправился в понедельник для предварительного размещения у побережья Ливана в качестве "меры предосторожности".

Французский десантный вертолетоносец, которому понадобится "от 5 до 6 дней", чтобы добраться из порта Тулон в восточное Средиземноморье, оснащен вертолетами и "бортовой боевой группой", которую можно мобилизовать на случай необходимости эвакуации французских граждан, если такое решение будет принято.

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"Мы усиливаем наши ресурсы, чтобы справиться с ухудшением ситуации", – сообщил AFP старший офицер французских вооруженных сил.

По его словам, на данном этапе "речь не идет об эвакуации граждан".

Франция имеет три десантных вертолетоносца: Mistral, Dixmude и Tonnerre. Какой именно отправится к берегам Ливана, не уточняется.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".