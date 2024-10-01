США і Британія наклали санкції на російських хакерів з "Корпорації зла"

Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія у вівторок, 1 жовтня, оголосили про санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російським кіберзлочинним угрупованням Evil Corp. ("Корпорація зла").

Про це йдеться в повідомленнях Міністерства фінансів США та британського уряду, пише "Європейська правда".

Evil Corp – російська кіберзлочинна організація, відповідальна за розробку та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення Dridex. Воно завдало понад 100 мільйонів доларів збитків у більш як 40 країнах світу.

Засновник і лідер угруповання Максим Якубець здійснював кіберзлочини, прикриваючись роботою у Національній інжиніринговій корпорації, заснованій сином члена Ради безпеки Росії Ігорем Чайкою.

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Сама Evil Corp та Якубець потрапили під санкції США ще у 2019 році. Нині американський Мінфін оголосив про обмеження стосовно семи фізичних і двох юридичних осіб, афілійованих із російськими кіберзлочинцями.

Серед них – "помічник депутата Держдуми" та колишній офіцер ФСБ Едуард Бендерський, а також друг Якубця Александр Риженков. Проти останнього Міністерство юстиції США також почало розслідування за підозрою у використанні вимагача BitPaymer проти американських громадян.

Велика Британія своєю чергою додала до санкційного списку 16 пов’язаних із Evil Corp людей, зокрема вже згаданих Якубця, Бендерського та Риженкова.

Нагадаємо, минулого тижня США викрили російські мережі обміну віртуальної валюти PM2BTC та Cryptex, які фактично діяли в Росії і були залучені до відмивання коштів від злочинної діяльності.