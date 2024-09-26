Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти

Міністерство фінансів США розкрило деталі про викриту мережу обміну віртуальної валюти, яку вважають причетною до відмивання коштів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві відомства від 26 вересня.

Йдеться про російську мережу обміну віртуальної валюти PM2BTC та пов’язаного з нею росіянина Сергєя Сергеєвіча Іванова, а також мережу Cryptex, що зареєстрована у невеликій острівній країні Сент-Вінсент і Ґренадіни у Карибському морі, а фактично діє у Росії і залучена до відмивання коштів від злочинної діяльності.

"PM2BTC надає послуги прямого обміну валют на рублі з використанням фінансових установ, які перебувають під санкціями США, в інший спосіб сприяє обходу санкцій, а також не підтримує надійну та ефективну програму з боротьби з відмиванням коштів", – зазначили у комюніке.

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Через мережу Cryptex, як вважають, пройшли 51,2 млн доларів США, отриманих завдяки кібератакам за допомогою вірусів-вимагачів. США вважають, що її активно використовували для своїх потреб різні кіберзловмисники, деякі з яких вже під санкціями США.

Одночасно слідчий відділ з кіберпитань Секретної служби США та низка відомств Нідерландів вилучили інтенет-домени та іншу інфраструктуру, що використовувалася PM2BTC, UAPS та Cryptex.

На додачу, Держдеп США оголосив винагороду у розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка допоможе впіймати згаданого Іванова.

Тим часом Секретна служба США і прокуратура Східного округу Вірджинії висувають звинувачення щодо Іванова та ще одного росіянина Тімура Сахмаметова.

Раніше у своїй заяві щодо підтримки України президент США анонсував заходи проти викритої криптомережі, не наводячи інших деталей.

Нагадаємо, у серпні США запропонували 2,5 млн доларів за інформацію про хакера з Білорусі.