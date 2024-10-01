США и Британия наложили санкции на российских хакеров из "Корпорации зла"

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия во вторник, 1 октября, объявили о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с российской киберпреступной группировкой Evil Corp. ("Корпорация зла").

Об этом говорится в сообщениях Министерства финансов США и британского правительства, пишет "Европейская правда".

Evil Corp – российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex. Оно нанесло более 100 млн долларов убытков в более чем 40 странах мира.

Основатель и лидер группировки Максим Якубец совершал киберпреступления, прикрываясь работой в Национальной инжиниринговой корпорации, основанной сыном члена Совета безопасности России Игорем Чайкой.

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Сама Evil Corp и Якубец попали под санкции США еще в 2019 году. Сейчас американский Минфин объявил об ограничениях в отношении семи физических и двух юридических лиц, аффилированных с российскими киберпреступниками.

Среди них – "помощник депутата Госдумы" и бывший офицер ФСБ Эдуард Бендерский, а также друг Якубца Александр Рыженков. Против последнего Министерство юстиции США также начало расследование по подозрению в использовании вымогателя BitPaymer против американских граждан.

Великобритания в свою очередь добавила в санкционный список 16 связанных с Evil Corp людей, в частности уже упомянутых Якубца, Бендерского и Рыженкова.

Напомним, на прошлой неделе США разоблачили российские сети обмена виртуальной валюты PM2BTC и Cryptex, которые фактически действовали в России и были привлечены к отмыванию средств от преступной деятельности.