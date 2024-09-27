Прем’єр Грузії не відмовився використовувати війну в Україні у передвиборчій агітації

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що його партія не відмовиться від використання війни в Україні у своїх передвиборчих цілях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" в рамках передвиборчої кампанії презентувала серію вуличних банерів і відеоролик, де перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.

У відповідь на критику з боку МЗС України Іраклій Кобахідзе заявив, що вважає принциповим порівняння війни в Україні та миру в Грузії.

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Журналісти запитали, як би він оцінив, якби Україна використовувала кадри Сухумі в передвиборчих цілях.

"Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри з різною, зокрема і з гумористичною метою, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році", – сказав він.

Кобахідзе згадав події серпневої війни 2008 року і звинуватив у початку війни "режим Саакашвілі".

"Так, Росія окупувала наші території, але війну почав режим Саакашвілі. І зараз у разі приходу до влади колективний "Національний рух" через тиждень відкриє другий фронт у Грузії.

Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми слідували вимогам, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році", – заявив Кобахідзе.

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

"Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії.

Це серія однотипних плакатів та відеоролик, де кадрам руйнувань в Україні протиставляють цілі грузинські міста, фонтани і нові автобуси.

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні". Подекуди частина плаката з фото руйнувань доповнена номерами у виборчих списках опозиційних прозахідних партій.

За день до цього грузинська делегація в Генеральній асамблеї ООН не приєдналася до аплодисментів значної частини присутніх, коли президент США Джо Байден говорив про необхідність продовжувати підтримку України.