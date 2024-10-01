Президент Грузии назвала правящую партию "доверенным лицом России"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала политику правительства страны опасной, а правящую партию "Грузинская мечта" – "доверенным лицом России".

Заявление грузинского президента приводит издание Sova, сообщает "Европейская правда".

Слова Зурабишвили касались ситуации, когда грузинское правительство обвиняют в откате демократии в стране.

"Мы наблюдаем гибридную войну, пропаганду, давление страхом. Был принят российский закон (закон об "иноагентах". – Ред.), который вступил в силу. Это попытка давления на гражданское общество, все определят выборы, на выборах народ должен выразить свою волю и победить угрозы", – отметила она.

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Зурабишвили также высказалась относительно попыток РФ повлиять на политическую ситуацию в Грузии.

"Стратегия, которую Россия использует в Грузии, – это присутствие доверенных лиц. "Грузинская мечта" на самом деле является доверенным лицом России в Грузии", – подчеркнула она.

Напомним, на прошлой неделе на улицах грузинских городов начали появляться агитационные плакаты "Грузинской мечты", где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии, с призывом "выбирать мир".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал понять, что его партия не откажется от использования войны в Украине в своих предвыборных целях.

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