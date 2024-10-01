Литва денонсувала три економічні угоди з Росією та Білоруссю

Сейм Литви у вівторок проголосував за денонсацію трьох міжнародних угод з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Депутати денонсували договори Литви з Білоруссю та Росією про сприяння та захист інвестицій, а також договір з Росією про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та запобігання податкових порушень.

Всі три документи були підписані в 1999 році.

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"Реальність така, що ми маємо сусіда, який своєю співпрацею з Росією становить загрозу не лише національній безпеці Литви, але й усієї Європи. Тому не може бути ніякої економічної або будь-якої іншої співпраці, яка підтримує цей режим", – заявив депутат Вілюс Семешка з консервативного Союзу Вітчизни – Литовських християнських демократів (TS-LKD).

Інший депутат-консерватор Арвідас Анушаускас, додав, що всі серйозні інвестори вийшли з Росії, і що Литва не може заохочувати нові інвестиції в нинішній ситуації.

Депутат Гедрюс Сурплюс з опозиційного Литовського союзу фермерів і зелених (LVŽS) заявив, що угоди з Росією "де-факто неефективні".

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що денонсація угод про сприяння інвестиціям не матиме негативних наслідків і що їх припинення набуде чинності через 12 місяців.

Нагадаємо, у червні Литва денонсувала договір з Росією про правову допомогу. У квітні аналогічний договір з РФ розірвала Естонія.