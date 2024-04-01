Естонія розірвала договір із РФ про правову допомогу

Естонія розірвала договір із Росією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Про це повідомляє Postimees з посиланням на пресслужбу президента Естонії Алара Каріса, пише "Європейська правда".

Канцелярія Каріса нагадала, що парламент країни Рійгікогу 20 березня ухвалив ініційований урядом проєкт закону, покликаний денонсувати підписаний 1993 року в Москві договір про правову допомогу між Естонією і Росією.

Приводом до такого рішення стала розв'язана Росією повномасштабна війна проти України, яка досі триває.

Договір про правову допомогу між Естонією і Росією діяв з 19 березня 1995 року. Для денонсації договору слід повідомити про це іншу сторону не менше ніж за шість місяців до закінчення п'ятирічного періоду дії.

З денонсацією договору про взаємну правову допомогу Росія стане третьою країною, з якою в Естонії не буде особливого режиму врегулювання правових питань, а в цивільних справах застосовуватимуться норми міжнародного приватного права.

Припинення дії договору про правову допомогу не перешкоджає подальшій співпраці між Естонією і Росією і в кримінальних справах, оскільки, як і раніше, можна буде спиратися на різні міжнародні конвенції, якщо обидві країни є їхніми учасниками.

Нещодавно МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата.

В лютому РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Також Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.