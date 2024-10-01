Литва денонсировала три экономических соглашения с Россией и Беларусью

Сейм Литвы во вторник проголосовал за денонсацию трех международных соглашений с Россией и Беларусью, касающихся экономического сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Депутаты денонсировали договоры Литвы с Беларусью и Россией о содействии и защите инвестиций, а также договор с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращении налоговых нарушений.

Все три документа были подписаны в 1999 году.

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"Реальность такова, что мы имеем соседа, который своим сотрудничеством с Россией представляет угрозу не только национальной безопасности Литвы, но и всей Европы. Поэтому не может быть никакого экономического или любого другого сотрудничества, которое поддерживает этот режим", – заявил депутат Вилюс Семешка из консервативного Союза Отечества – Литовских христианских демократов (TS-LKD).

Другой депутат-консерватор Арвидас Анушаускас, добавил, что все серьезные инвесторы вышли из России и что Литва не может поощрять новые инвестиции в нынешней ситуации.

Депутат Гедрюс Сурплюс из оппозиционного Литовского союза фермеров и зеленых (LVŽS) заявил, что соглашения с Россией "де-факто неэффективны".

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что денонсация соглашений о содействии инвестициям не будет иметь негативных последствий и что их прекращение вступит в силу через 12 месяцев.

Напомним, в июне Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи. В апреле аналогичный договор с РФ разорвала Эстония.