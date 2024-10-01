Виробник САУ Caesar створив філію в Україні
Французько-німецький концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.
Про це йдеться на сайті компанії, передає "Європейська правда".
У жовтні KNDS відкрила в Києві дочірню компанію KNDS Ukraine LLC, яка підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.
У компанії зазначили, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об’єднання. Це робить його одним із найважливіших промислових партнерів.
Компанія також допоможе українській промисловості ефективніше здійснювати технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння виробництва компанії.
Мова йде, зокрема, про: танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH 2000, броньовані машини AMX 10RC.
Крім того, KNDS та українська промисловість також мають намір спільно виробляти 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них в Україні.
Як відомо, KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо.
У вересні Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.
Нещодавно спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.
А після зустрічі президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона стало відомо, що найближчим часом Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду.