Виробник САУ Caesar створив філію в Україні

Французько-німецький концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.

Про це йдеться на сайті компанії, передає "Європейська правда".

У жовтні KNDS відкрила в Києві дочірню компанію KNDS Ukraine LLC, яка підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.

У компанії зазначили, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об’єднання. Це робить його одним із найважливіших промислових партнерів.

Реклама:

Компанія також допоможе українській промисловості ефективніше здійснювати технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння виробництва компанії.

Мова йде, зокрема, про: танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH ​​2000, броньовані машини AMX 10RC.

Крім того, KNDS та українська промисловість також мають намір спільно виробляти 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них в Україні.

Як відомо, KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо.

У вересні Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

Нещодавно спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.

А після зустрічі президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона стало відомо, що найближчим часом Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду.