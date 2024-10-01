Производитель САУ Caesar создал филиал в Украине

Французско-немецкий концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине.

Об этом говорится на сайте компании, передает "Европейская правда".

В октябре KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию KNDS Ukraine LLC, которая будет поддерживать сотрудничество с государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В компании отметили, что Украина использует на передовой или законтрактовала почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-немецкого объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров.

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Компания также поможет украинской промышленности эффективнее осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании.

Речь идет, в частности, о: танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Кроме того, KNDS и украинская промышленность также намерены совместно производить 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним в Украине.

Как известно, KNDS – один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и тому подобное.

В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

Недавно спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца этого года.

А после встречи президента Владимира Зеленского и его французского коллеги Эмманюэля Макрона стало известно, что в ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.