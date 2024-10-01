В опозиції Румунії допускають заборону в'їзду Орбану в разі приходу до влади

Голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Елена Ласконі хоче оголосити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана персоною нон-грата в разі, якщо політсила переможе на виборах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в ефірі телеканалу Digi24.

Ласконі заявила, що виступає проти "ревізіоністських" заяв Орбана, й назвала його "суперечливою людиною, яку вважають більш близькою до Росії".

Говорячи про щорічні візити угорського прем’єра в Румунію в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад, лідерка USR зазначила, що готова вжити заходів, якщо Орбан виголосить недопустимі заяви там.

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На питання, чи йдеться про заборону прем’єру Угорщини приїжджати до Румунії, Ласконі сказала: "Це залежить від того, які заяви він зробив, так, я думаю, що можу попросити оголосити його персоною нон-грата".

Щорічні виступи Орбана в Беїле Тушнад часто стають резонансними та приводами для його критики.

У 2022 році, приміром, угорський прем’єр виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

А цьогоріч він назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом, "очевидно здійсненим під американським керівництвом", і висловив відверто антипольські заяви.