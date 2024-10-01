В оппозиции Румынии допускают запрет въезда Орбану в случае прихода к власти

Председатель ведущей оппозиционной партии Румынии "Союз спасения граждан" (USR) Елена Ласкони хочет объявить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана персоной нон-грата в случае, если политсила победит на выборах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в эфире телеканала Digi24.

Ласкони заявила, что выступает против "ревизионистских" заявлений Орбана, и назвала его "противоречивым человеком, которого считают более близким к России".

Говоря о ежегодных визитах венгерского премьера в Румынию в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад, лидер USR отметила, что готова принять меры, если Орбан произнесет недопустимые заявления там.

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На вопрос, идет ли речь о запрете премьеру Венгрии приезжать в Румынию, Ласкони сказала: "Это зависит от того, какие заявления он сделал, да, я думаю, что могу попросить объявить его персоной нон-грата".

Ежегодные выступления Орбана в Беиле Тушнад часто становятся резонансными и поводами для его критики.

В 2022 году, например, венгерский премьер выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, которая немедленно вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

А в этом году он назвал взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом, "очевидно осуществленным под американским руководством", и высказал откровенно антипольские заявления.