Байден доручив військовим США допомогти Ізраїлю зі збиттям іранських ракет

Президент Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям ракет, які Іран запустив по країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав речник Ради національної безпеки Шон Саветт.

За його словами, Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежать за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану із ситуаційної кімнати Білого дому і отримують регулярні оновлення.

"Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль", – зазначив Саветт.

Реклама:

Також повідомляли, що Байден і Гарріс проводять зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати очікують, що Іран може здійснити запуск балістичних ракет по Ізраїлю після початку його операції проти проіранського угруповання "Хезболла" в Ірані.

Згодом стало відомо, що Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет, у країні лунають вибухи.