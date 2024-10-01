Байден поручил военным США помочь Израилю со сбиванием иранских ракет

Президент Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием ракет, которые Иран запустил по стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт.

По его словам, Байден и вице-президент Камала Харрис следят за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана из ситуационной комнаты Белого дома и получают регулярные обновления.

"Байден поручил американским военным помочь Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", – отметил Саветт.

Реклама:

Также сообщалось, что Байден и Харрис проводят встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.

СМИ ранее сообщили, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может осуществить запуск баллистических ракет по Израилю после начала его операции против проиранской группировки "Хезболла" в Иране.

Впоследствии стало известно, что Иран выпустил по Израилю сотни ракет, в стране раздаются взрывы.