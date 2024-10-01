Байден і Гарріс скликали екстрену зустріч через атаку Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс проводять зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Про це в X (Twitter) написала старша заступниця речниці Білого дому Емілі Сімонс, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, під час зустрічі буде обговорюватись ситуація із масованою атакою іранських балістичних ракет на Ізраїль.

"Вони проаналізували стан підготовки США, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу і захистити американський контингент", – зазначила представниця Білого дому.

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Байден підтвердив, що він і Гарріс зустрілися з командою національної безпеки раніше сьогодні, "щоб обговорити плани Ірану здійснити неминучу ракетну атаку на Ізраїль.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати очікують, що Іран може здійснити запуск балістичних ракет по Ізраїлю після початку його операції проти проіранського угруповання "Хезболла" в Ірані.

Згодом стало відомо, що Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет, у країні лунають вибухи.