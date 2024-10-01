В Ірландії анонсували понад 2 млрд євро виплат за менш як рік до виборів

Уряд Ірландії у вівторок, 1 жовтня, оголосив бюджетні плани на наступний фінансовий рік, анонсувавши 2,2 мільярди євро фінансових виплат для населення за менш як рік до парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ірландський міністр фінансів Джек Чеймберс заявив під час виступу в парламенті, що Ірландія вже зібрала набагато більше корпоративного податку, ніж їй потрібно цього року, від ІТ-гігантів, чиї штаб-квартири розміщені в цій країні.

У зв’язку з цим уряд закладе додаткові виплати для ірландців, які в середньому збільшать їхній середній дохід на понад 1000 євро.

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Серед іншого, це додаткові виплати на новонароджених і малих дітей, одноразова компенсація вартості комунальних послуг у 250 євро і звільнення працівників з низькими доходами від сплати податку на прибуток.

Крім того, Ірландія збільшить мінімальну заробітну плату на 6% до 13,5 євро на годину, або 27 400 євро на рік – це стане другим найвищим показником у ЄС після Люксембургу.

Щедрі фінансові виплати ірландський уряд оголосив під час фактичного входження у передвиборчий період: наступні парламентські вибори в країні мають відбутись до березня 2025 року.

Але у ЗМІ подейкують, що нинішня урядова коаліція, яка складається з правоцентристської "Фіне Гел", центристської "Фіанна Файл" та "Зелених", може оголосити дострокові вибори восени – аби не допустити посилення позицій лівих націоналістів із "Шинн Фейн".

Ця партія тривалий час трималась у топі рейтингів, та з початку року почала просідати через невдалі економічні пропозиції, а також зростання популярності антиіммігрантських політсил, що орієнтуються на її електорат.