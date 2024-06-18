В Ірландії обговорюють ідею дострокових виборів, аби послабити лівих націоналістів
Три партії урядової коаліції Ірландії обговорюють можливість оголошення дострокових парламентських виборів, аби скористатись невдалими результатами лівої націоналістичної партії "Шинн Фейн" на виборах до Європарламенту й не допустити її приходу до влади.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.
Законодавство передбачає, що вибори до парламенту Ірландії мають відбутись до березня 2025 року, але прем’єр-міністра Саймона Гарріса спонукають призначити голосування наприкінці жовтня або на початку листопада.
Співрозмовники Politico в уряді та урядовій коаліції Ірландії називають чотири можливі дати виборів: 25 жовтня або 1, 8 чи 15 листопада. Більшість із них вважають, що голосування треба призначити якомога раніше.
Ключовим моментом у визначенні терміну парламентських виборів буде те, як швидко депутати коаліції зможуть ухвалити необхідні законопроєкти – насамперед бюджет на 2025 рік.
З підготовкою до виборів пов’язують і завантаженіший графік роботи парламенту Ірландії влітку: депутатів попередили, що замість трьох днів на тиждень їм, можливо, доведеться засідати всі п’ять.
Причиною стали несподівано погані результати "Шинн Фейн" на євровиборах і місцевих виборах в Ірландії, де рейтинг партії впав нижче 12% – удвічі менше від очікуваного – передусім через ворожу риторику стосовно міграції, яка не знайшла відгуку у виборців.
Нагадаємо, 20 березня Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", яка входить до урядової коаліції. 9 квітня парламент призначив його наступника – Саймона Гарріса.
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