Націоналісти в Ірландії дещо втратили рейтинг, але й далі найпопулярніші

Друге за останні два тижні опитування громадської думки в Ірландії показало падіння рейтингу націоналістичної партії "Шинн Фейн", яка виступає за об’єднання острова Ірландія в межах однієї держави.

Як повідомляє "Європейська правда", опитування, проведене компанією Ipsos B&A, опублікувала газета The Irish Times.

Від вересня 2023 року популярність "Шинн Фейн" в останньому опитуванні знизилась на шість відсоткових пунктів і становила 28%. Минулого тижня інше опитування Business Post RED C показало рейтинг націоналістів у 25%.

Ці показники є одним із найнижчих рейтингів "Шинн Фейн" за останні три роки. Однак партія поки впевнено випереджає правоцентристські "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" (на 8 і 9 відсоткових пунктів відповідно), які наразі входять до урядової коаліції.

Протягом останніх двох років "Шинн Фейн" випереджала дві партії ірландської урядової коаліції на мінімум 10 відсоткових пунктів, що дозволяло їй говорити про перспективи формування уряду після наступних парламентських виборів на початку 2025 року.

Менша перевага "Шинн Фейн" – навіть попри відносну популярність – значно ускладнить формування коаліції.

Голова партії Мері Лу Макдональд наприкінці минулого року заявила, що в разі приходу до влади політична сила активніше працюватиме для об’єднання острова в складі однієї держави.

Нагадаємо, що "Шинн Фейн", прихильники возз’єднання Ірландії, перемогли на місцевих виборах у 2022 році в Північній Ірландії. Нещодавно їхня представниця вперше в північноірландській історії очолила регіональний уряд.

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