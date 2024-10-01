В Ирландии анонсировали более 2 млрд евро выплат за менее чем год до выборов

Правительство Ирландии во вторник, 1 октября, объявило бюджетные планы на следующий финансовый год, анонсировав 2,2 миллиарда евро финансовых выплат для населения за менее чем год до парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ирландский министр финансов Джек Чеймберс заявил во время выступления в парламенте, что Ирландия уже собрала гораздо больше корпоративного налога, чем ей нужно в этом году, от ИТ-гигантов, чьи штаб-квартиры размещены в этой стране.

В связи с этим правительство заложит дополнительные выплаты для ирландцев, которые в среднем увеличат их средний доход более чем на 1000 евро.

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Среди прочего, это дополнительные выплаты на новорожденных и малых детей, единовременная компенсация стоимости коммунальных услуг в 250 евро и освобождение работников с низкими доходами от уплаты налога на прибыль.

Кроме того, Ирландия увеличит минимальную заработную плату на 6% до 13,5 евро в час, или 27 400 евро в год – это станет вторым самым высоким показателем в ЕС после Люксембурга.

Щедрые финансовые выплаты ирландское правительство объявило во время фактического вхождения в предвыборный период: следующие парламентские выборы в стране должны состояться до марта 2025 года.

Но в СМИ поговаривают, что нынешняя правительственная коалиция, состоящая из правоцентристской "Фине Гэл", центристской "Фианна Файл" и "Зеленых", может объявить досрочные выборы осенью – чтобы не допустить усиления позиций левых националистов из "Шинн Фейн".

Эта партия долгое время держалась в топе рейтингов, но с начала года начала проседать из-за неудачных экономических предложений, а также роста популярности антииммигрантских политсил, ориентирующихся на ее электорат.