Литва очікує доставку перших FPV-дронів власного виробництва

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що перші бойові FPV-дрони виробництва литовських компаній наприкінці цього тижня надійдуть на склади міністерства.

Заяву міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кащюнаса, частину дронів передадуть Україні, ще частину – литовським Збройним силам до кінця цього року.

"У п'ятницю на наші склади надійдуть перші литовські дрони. Вони будуть доставлені в Україну і в Литовську армію", – сказав він.

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Наприкінці липня уряд Литви ухвалив рішення виділити додатково 20 млн євро на закупівлю різних типів бойових дронів і безпілотних літаків-розвідників.

У серпні Агентство оборонних ресурсів зазначило, що у п'яти литовських виробників бойових дронів – Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems – за 8 млн євро закуповує дрони, які передадуть литовській армії та Україні.

Литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисячі FPV-дронів за 3 млн євро, Збройним силам України поставлять майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 млн євро.

Повідомляли також, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.