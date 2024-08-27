Литва оголосила про наміри закупити надводні дрони

Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кащюнаса, цього року на закупівлю дронів цього типу планується виділити мільйон євро.

"Ми починаємо створювати потужності морських дронів. Це перевірена потужність з дуже високим стримувальним ефектом. Тож ми будемо готові захищатися в усіх сферах", – сказав литовський міністр.

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Він зазначив, що цей крок ґрунтується на накопиченому Україною бойовому досвіді.

Міністр додав, що ці наміри спрямовані на посилення ефективності сил, що діють у Балтійському морі, і реагування на технологічний оперативний простір, що постійно змінюється.

"Ми розпочинаємо перший етап цього проєкту, під час якого закупимо кілька типів морських дронів як в іноземних постачальників, так і в литовських виробників", – розповів Кащюнас.

Перед військово-морськими силами буде поставлено завдання проаналізувати оперативну застосовність цих морських безпілотників у Балтійському морі, і за результатами буде ухвалено рішення щодо подальшого розвитку цього потенціалу.

Планується, що перші морські дрони надійдуть до Литовської армії вже цього року.

Раніше повідомляли, що литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Крім того, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.