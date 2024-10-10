Литва ожидает доставку первых FPV-дронов собственного производства

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что первые боевые FPV-дроны производства литовских компаний в конце этой недели поступят на склады министерства.

Заявление министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Кащюнаса, часть дронов передадут Украине, еще часть – литовским Вооруженным силам до конца этого года.

"В пятницу на наши склады поступят первые литовские дроны. Они будут доставлены в Украину и в Литовскую армию", – сказал он.

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В конце июля правительство Литвы приняло решение выделить дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.

В августе Агентство оборонных ресурсов отметило, что у пяти литовских производителей боевых дронов – Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems – за 8 млн евро закупает дроны, которые передадут литовской армии и Украине.

Литовской армии будет поставлено более 2,3 тысячи FPV-дронов за 3 млн евро, Вооруженным силам Украины поставят почти 5 тысяч дронов того же типа за 5 млн евро.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.