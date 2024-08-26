Литва закуповує дрони на 8 млн євро у місцевих виробників для себе та України

Литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує Delfi.

Як зазначено, закуплені дрони передадуть литовській армії та Збройним силам України.

Агентство оборонних ресурсів підписало контракти з п'ятьма литовськими компаніями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems.

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Литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисячі FPV-дронів за 3 млн євро, а Збройним силам України – майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 млн євро.

Дрони як для України, так і для литовської армії закуповують з усім додатковим приладдям, обладнанням і навчанням, необхідним для запуску та управління.

"Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів і антидронів у Литві... Випробування, які відбулися в Україні, і підписання договорів – це величезний імпульс і значущий крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безсумнівно, пов'язана з основоположними інтересами національної безпеки", – сказав Кащюнас.

Планується, що перші дрони будуть доставлені в Україну наприкінці вересня цього року. Усі дрони будуть доставлені як Збройним силам України, так і литовській армії до кінця цього року.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.

Крім того, у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.