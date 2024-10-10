Президент Болгарії попередив про ризик фальсифікацій перед парламентськими виборами

Президент Болгарії Румен Радев попередив поліцію і прокуратуру про широкомасштабні фальсифікації на дострокових парламентських виборах, що відбудуться в країні.

Заяву Радева наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Болгарський президент вказав на проблеми в розслідуванні схем підкупу виборців.

Він заявив про "подвійні стандарти" у розслідуваннях, натякаючи на те, що розслідування щодо одних партій проводять не так, як щодо інших.

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"Що важливо для суспільства, щоб показати, що воно є справді демократичним, так це справедливість, а справедливість означає, перш за все, рівний підхід правоохоронних органів до всіх, хто порушив закон, а не тільки до деяких з них", – сказав Радев.

За останні два місяці антикорупційна комісія Болгарії заарештувала кількох людей, близьких до почесного лідера "Руху за права і свободи" Ахмеда Догана. Водночас слідчі, як зазначає видання, ігнорують повідомлення проти фракції "Новий початок", очолюваної законодавцем Деляном Пеєвським, який перебуває під санкціями США і який спровокував розкол у партії "Рух за права і свободи" в липні та серпні 2024 року.

"Наше суспільство стало свідком численних сигналів і публікацій про куплені та корпоративні голоси, з'явилися конкретні імена", – додав Радєв.

На запитання, чи бачить він недоліки в роботі спеціальних служб щодо боротьби з підкупом голосів, Радєв відповів ствердно, додавши, що саме тому він скликає нараду всіх відповідальних установ.

"Найголовніше зараз – забезпечити чесність голосування, щоб громадяни набули впевненості і повернулися на виборчі дільниці, тому що зараз їх від них відштовхують", – пояснив він.

Кілька днів тому проєвропейська партія "Так, Болгарія" передала поліції і прокуратурі 200 конкретних імен "великих скупщиків голосів" по всій країні, які, як вони стверджують, пов'язані з Пеєвським.

Колишній депутат від партії "Так, Болгарія" Івайло Мірчев публічно заявив, що залежність прокуратури і МВС від Пеєвського була "очевидною".

Тим часом євродепутат Ільхан Кючюк надіслав лист до всіх європейських інституцій, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральною прокуроркою Європи Лаурою Ковеші, в якому пише про численні повідомлення про підкуп виборців у Болгарії.

Кючюк стверджує, що в Болгарії спостерігається "відкрита інструменталізація державних інститутів на користь однієї партії – "Нового початку" Деляна Пеєвського".

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.