Президент Болгарии предупредил о риске фальсификаций перед парламентскими выборами

Президент Болгарии Румен Радев предупредил полицию и прокуратуру о широкомасштабных фальсификациях на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в стране.

Заявление Радева приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Болгарский президент указал на проблемы в расследовании схем подкупа избирателей.

Он заявил о "двойных стандартах" в расследованиях, намекая на то, что расследование в отношении одних партий проводят не так, как в отношении других.

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"Что важно для общества, чтобы показать, что оно является действительно демократическим, так это справедливость, а справедливость означает, прежде всего, равный подход правоохранительных органов ко всем, кто нарушил закон, а не только к некоторым из них", – сказал Радев.

За последние два месяца антикоррупционная комиссия Болгарии арестовала несколько человек, близких к почетному лидеру "Движения за права и свободы" Ахмеду Догану. В то же время следователи, как отмечает издание, игнорируют сообщения против фракции "Новое начало", возглавляемой законодателем Деляном Пеевским, который находится под санкциями США и спровоцировал раскол в партии "Движение за права и свободы" в июле и августе 2024 года.

"Наше общество стало свидетелем многочисленных сигналов и публикаций о купленных и корпоративных голосах, появились конкретные имена", – добавил Радев.

На вопрос, видит ли он недостатки в работе специальных служб по борьбе с подкупом голосов, Радев ответил утвердительно, добавив, что именно поэтому он созывает совещание всех ответственных учреждений.

"Самое главное сейчас – обеспечить честность голосования, чтобы граждане обрели уверенность и вернулись на избирательные участки, потому что сейчас их от них отталкивают", – пояснил он.

Несколько дней назад проевропейская партия "Да, Болгария" передала полиции и прокуратуре 200 конкретных имен "крупных скупщиков голосов" по всей стране, которые, как они утверждают, связаны с Пеевским.

Бывший депутат от партии "Да, Болгария" Ивайло Мирчев публично заявил, что зависимость прокуратуры и МВД от Пеевского была "очевидной".

Тем временем евродепутат Ильхан Кючюк направил письмо во все европейские институции, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального прокурора Европы Лауру Ковеши, в котором пишет о многочисленных сообщениях о подкупе избирателей в Болгарии.

Кючюк утверждает, что в Болгарии наблюдается "открытая инструментализация государственных институтов в пользу одной партии – "Нового начала" Деляна Пеевского".

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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