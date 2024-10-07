У Болгарії напередодні виборів за торгівлю впливом заарештували впливового політика

Болгарський депутат Джейхан Ібрамов, близький до засновника партії турецької меншини Рух за права і свободи Ахмеда Догана, був заарештований у Болгарії за звинуваченням у зловживанні впливом та отриманні грошей для незаконної купівлі голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Ібрамов став найвпливовішии політиком, заарештованим у Болгарії з 2022 року, коли колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов провів під вартою одну ніч, але так і не був звинувачений у скоєнні злочину.

Софійський суд постановив, що Ібрамова слід утримувати під вартою, оскільки він ризикує скоїти ще один злочин. Влада заарештувала його зі 100 тисячами левів (50 тисяч євро), які він вимагав від свого друга для незаконної купівлі голосів на парламентських виборах, запланованих на 27 жовтня, повідомила прокуратура.

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В обмін на ці гроші Ібрамов пообіцяв своєму другові, що допоможе йому отримати державні контракти від Міністерства оборони. Звинувачення стверджувало, що у депутата є зв'язки в міністерстві, оскільки він багато років був членом парламентського комітету з питань оборони.

За версією слідства, Ібрамов попросив у свого друга 200 тисяч левів, але хотів отримати щонайменше кілька мільйонів левів. Прокурор заявив, що частина грошей, які він взяв для купівлі голосів, була у внутрішній кишені його піджака, а частина – в паперовому конверті, який він тримав у руках.

Мирослав Тодоров, який дав йому гроші, проходить у справі як свідок і надав докладні свідчення. Два місяці тому Тодоров був заарештований за податкові правопорушення, але незабаром звільнений.

Арешт Ібрамова припадає на час серйозної кризи для Руху за права і свободи, однієї з найстаріших партій Болгарії і давнього члена європейської ліберальної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" (АЛДЄ).

У серпні Делян Пеєвський, на якого США наклали санкції за корупцію згідно з "Актом Магнітського", спричинив розкол у партії. Половина депутатів Руху за права і свободи оголосила про свою лояльність до Пеєвського, тоді як решта залишилася на боці засновника партії Ахмеда Догана.

У липні керівництво АЛДЄ повідомило Euractiv, що Рух за права і свободи може бути виключений з групи через вплив Пеєвського.

Розкол в Русі за права і свободи є одним з найнебезпечніших наслідків політичної кризи, що триває в Болгарії. Турецька меншина становить близько 10% населення Болгарії, а партія і Доган завжди позиціонували себе як носії міжнаціонального миру в країні.

Нагадаємо, гучні скандали та агресивна поведінка радикальних проросійських та популістських партій завадили парламенту Болгарії зібрати більшість, необхідну для ухвалення ключових законів, від яких залежать мільярди євро виплат у рамках Плану відновлення та стійкості від ЄС.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.