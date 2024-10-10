Білий дім відреагував на публікацію про таємні розмови Трампа з Путіним

У Білому домі прокоментували публікацію американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда, в якій йшлося про низку таємних телефонних розмов між експрезидентом США Дональдом Трампом та кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

У книзі Вудворда "Війна" йдеться про щонайменше сім розмов між Путіним і Трампом після того, як він залишив Білий дім.

Представниця Білого дому зазначила, що не має підтверджень фактів цих дзвінків, але додала, що у разі, якщо це правда, це викликає серйозне занепокоєння.

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"Чи є у нас серйозне занепокоєння? Так, якщо це правда. Знову ж таки, я не можу підтвердити жодного з цих дзвінків", – сказала вона.

За словами Жан-П’єр, факт таких розмов особливо викликає занепокоєння на тлі того, що Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Неназваний помічник Трампа, якого цитують у книзі, зазначив, що експрезидент, ймовірно, спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як Трамп залишив Білий дім у 2021 році.

Також у своїй книзі Вудворд розповів, що Трамп у 2020 році під час пандемії коронавірусу таємно надсилав очільнику Кремля "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".