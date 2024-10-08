Помічник Трампа розповів редактору WP про таємні дзвінки свого шефа Путіну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп міг сім разів спілкуватися із очільником Кремля Владіміром Путіним за останні 4 роки та, щонайменше, один раз від початку 2024 року.

Про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить WP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив автор книги, на початку 2024 року Трамп наказав помічникові покинути свій офіс у Мар-а-Лаго, щоб він начебто міг провести приватну телефонну розмову Путіним.

Вудворд не описує, про що, ймовірно, могли говорити Трамп та Путін, однак один зі співробітників передвиборчого штабу Трампа ставить під сумнів ймовірний контакт.

Реклама:

Водночас, неназваний помічник Трампа, який цитується в книзі, зазначив, що експрезидент, ймовірно, спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як Трамп залишив Білий дім у 2021 році.

Також у своїй книзі Вудворд проінформував, що Трамп у 2020 році під час пандемії коронавірусу таємно надсилав очільнику Кремля "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.

Водночас вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.

Водночас, віцепрезидентка США Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись Путіним для обговорення шляхів врегулювання розв’язаної ним війни проти України, а Трамп вкотре похвалився своїми "гарними стосунками" з Путіним та висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.