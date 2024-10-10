Белый дом отреагировал на публикацию о тайных разговорах Трампа с Путиным

В Белом доме прокомментировали публикацию американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда, в которой говорилось о ряде тайных телефонных разговоров между экс-президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

В книге Вудворда "Война" говорится по меньшей мере о семи разговорах между Путиным и Трампом после того, как он покинул Белый дом.

Представительница Белого дома отметила, что не имеет подтверждений фактов этих звонков, но добавила, что в случае если это правда, это вызывает серьезное беспокойство.

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"Есть ли у нас серьезное беспокойство? Да, если это правда. Опять же, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", – сказала она.

По словам Жан-Пьер, факт таких разговоров особенно вызывает беспокойство на фоне того, что Трамп выступал против увеличения помощи Украине для защиты от российской агрессии.

Неназванный помощник Трампа, которого цитируют в книге, отметил, что экс-президент, вероятно, общался с Путиным аж семь раз после того, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году.

Также в своей книге Вудворд рассказал, что Трамп в 2020 году во время пандемии коронавируса тайно отправлял главе Кремля "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "или должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, или использоваться как туалетная бумага".