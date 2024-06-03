Проросійське подружжя, яке допомагало армії РФ, виїхало з Німеччини до Росії

Проросійське подружжя, чиї зв'язки з Кремлем були виявлені в розслідуванні Reuters минулого року, покинули Німеччину і переїхали до Росії.

Про це повідомив у понеділок адвокат пари в своїй заяві, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Єлена Колбаснікова та її партнер Макс Шлунд вели активну діяльність у Німеччині, організовуючи прокремлівські мітинги, щоб закликати Берлін відмовитися від військової підтримки Києва.

Минулорічне розслідування Reuters назвало їх одними з ключових осіб, які просувають промосковську позицію в Німеччині, і виявило, що вони отримували фінансову допомогу від російського урядового агентства.

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У серпні минулого року німецька прокуратура провела обшук у будинку подружжя на північному заході Німеччини після повідомлення Reuters про те, що кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, були використані для придбання рацій, навушників і телефонів для підрозділу російської армії, що воює в Україні.

Маркус Байзіхт, їхній адвокат, повідомив, що пара покинула Німеччину і наразі перебуває в російському місті Калінінград.

Вони втратили роботу, були виселені з квартири і стали об'єктом "незліченних" кримінальних розслідувань у Німеччині, сказав Байзіхт у заяві, поширеній на Telegram-каналі правої політичної партії, яку він представляє.

"Вони кажуть, що більше не можуть жити в Німеччині як громадяни Росії через серйозну русофобію", – сказав Байзіхт. Німецьке кримінальне провадження проти пари триває, але подружжя вважає, що вони дотримувалися закону, додав він.

У дописі від 2 червня на їхньому спільному Telegram-каналі Шлунд і Колбаснікова позували перед камерою і раділи переїзду до Росії.

Вони заявили, що в Росії чітко визначені гендерні ролі, гомосексуалізм не пропагується, а в ресторані можна поїсти за доступну ціну. "Що тобі залишилося, бідна Європо?" – йшлося в їхньому дописі.

Нагадаємо, торік у червні суд Кельна присудив стягнути з Єлени Колбаснікової майже 1000 євро штрафу через схвалення агресії Росії.