У Кельні обшукали помешкання проросійського подружжя, яке допомагає армії РФ

Спецпризначенці в німецькому місті Кельн у понеділок вранці прийшли з ордером на обшук до квартири подружжя Єлєни Колбасникової та Макса Шлунда, яке організовувало низку проросійських акцій у Німеччині.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Kölner Stadt-Anzeiger.

Причиною обшуку в Колбаснікової та Шлунда стало розслідування ймовірних порушень закону про контроль над військовим озброєнням. Поліція перевіряла інформацію про те, що пара зберігала автомата Калашникова.

За даними KSA, слідчі справді вилучили кілька одиниць зброї у квартирі Колбаснікової та Шлунда, але ще встановлюють, чи це справжня зброя або муляж.

У блозі, близькому до проросійських активістів, стверджується, що під час обшуку Шлунд отримав "значні" поранення, а всі дії пов’язані з "русофобією" та намаганням "криміналізувати" "боротьбу за мир".

У прокуратурі Кельна інформацію про поранення Шлунда підтвердити не змогли.

Єлена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і у зв'язку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. ЗМІ в Німеччині часто називають її "путінською фанаткою" або членкинею "фан-клубу Путіна".

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.

У червні суд Кельна присудив стягнути з Єлени Колбаснікової майже 1000 євро штрафу через схвалення агресії Росії.